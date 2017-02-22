Якшур-Бодья. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациента Нагорного психоневрологического диспансера из-за схода снега с крыши одного из корпусов лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Удмуртии.

По данным ведомства, трагедия произошла в среду, 22 февраля, около 17:00. Под снегом погиб 38-летний пациент интерната, который являлся недееспособным инвалидом первой группы и постоянно проживал в одном из отделений интерната в поселке Солнечный Якшур-Бодьинского района Удмуртии.

«22 февраля около 17 часов медицинский персонал интерната заметил отсутствие одного из пациентов. В результате принятых мер его тело было обнаружено в сугробе, образовавшемся в результате схода снега с крыши жилого корпуса интерната», - говорится в сообщении СКР по Удмуртии.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время допрашивается медицинский персонал и администрация психоневрологического интерната. Решается вопрос о выемке медицинской и иной документации, представляющей интерес для следствия», - сообщает правоохранительное ведомство.