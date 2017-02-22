Ижевск. Удмуртия. Ижевчане опубликовали в сети фото дорог, утонувших в больших лужах. На улицу 10 лет Октября направили спецтехнику. На фото чаще всего встречается район торгово-развлекательного центра «Италмас» и улица Ленина. Об этом и других важных событиях региона в традиционной рубрике информационного

Удмуртия в минуту 22 февраля 2017 года

Рейды ГИБДД:

ГИБДД Удмуртии проведет массовые рейды по всему региону. Они пройдут с 22 по 27 февраля. В ходе проверок будут выявлять пьяных водителей за рулем.

Мужская статистика:

К 23 февраля Удмуртстат опубликовал интересные факты о мужчинах республики. Журналисты Сусанина узнали, как долго живут представители сильного пола, какой их средний возраст и многое другое.

Заболели гриппом:

95 случаев гриппа зарегистрировали в Удмуртии на прошлой неделе. Всего ОРВИ заболели почти 18 тыс человек. В регионе на карантин закрыли 2 детсада и школу в Завьяловском районе. Занятия приостановили в 43 классах республики.

Судебный вердикт:

Спортивный Арбитраж отклонил апелляцию лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина. Ранее его заподозрили в употреблении допинга. Он и еще четверо членов сборной России не примут участие в чемпионате мира.

Смерть пациента:

Пациент нагорного психоневрологического диспансера в Удмуртии погиб из-за схода снега с крыши. Трагедия произошла в среду, 22 февраля, около 17:00.