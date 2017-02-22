Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ в Киеве, что по всей границе с Россией сохраняется угроза полномасштабной войны. Об этом сообщает Интерфакс.

Глава государства сообщил, что российские вооруженные силы развернули подразделения численностью до 50 тыс. человек. По его словам, на российско-украинских границах задействованы «Около 470 танков, более 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля».

«Россияне создают новые, расширяют и модернизируют наличествующие базы, другие объекты военной инфраструктуры. И никакой гарантии, что это в один день не двинет на нас», - приводит издание слова Петра Порошенко.