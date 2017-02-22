США. Организаторы международного конкурса фотографий, сделанных на мобильный телефон, Mobile Photography Awards опубликовал лучшие снимки 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Обладателем гран-при конкурса стал американский фотожурналист Джайлс Кларк, который прислал около 10 снимков.
«... Если мы ищем фотографии, которые рассказывают историю, снимки Джайлса – это самое то. Из всех удивительных фотографий, присланных на конкурс MPA в этом году, его коллекция заставила меня думать всю ночь», - сказал о работах Джайлса Кларка член жюри Энди Батлер.
Кроме гран-при, победители определялись в 18 тематических категориях: « Люди», «Мрак», «Природа» и другие.
Представляем вам подборку лучших 18 снимков, опубликованных организаторами конкурса:
Гран-при. Автор Джайлс Кларк. Peshmerga Soldier (Sinjar, Iraq)
Архитектура и дизайн. Автор Дженифер томас. The Hive. London
Черно-белое. Автор Луис Саэс. Look Down Angel.
Цифровое изобразительное искусство. Автор Кристин О’Брейн. Good Morning To The Night
Пейзаж. Автор Марико Клуг. Castaway
Детали. Автор Геоф Ганигхэм. Leaf Creeper
Дикая природа. Автор Маргарита Искандарова. Born To Be Wild
Люди. Автор Гленн Хоманн. Flutter
Портрет. Автор Зарни Мио Вин. Novice Is Thinking Something
Силуэты. Автор Ричард Чамбери. Winston & Ben
Автопортрет. Автор Хэлен Березник. Fausta
Уличная фотография. Автор Сюзанна Энгельберг. Handstand
Натюрморт. Автор Пьер Хаусер. Sole Music
Мгла. Автор Мишель Ювет. London After Brexit
Транспорт. Автор Катрина Стрюарт. VW Life
Путешествия. Автор Зарни Мио Вин. Fishing For Living
Визуальные эффекты. Автор Дебора МасСилион. Gravity Formulation
Вода, снег и лед. Автор Сэм Бартон. Climbing The Waterfall