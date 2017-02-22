США. Организаторы международного конкурса фотографий, сделанных на мобильный телефон, Mobile Photography Awards опубликовал лучшие снимки 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Обладателем гран-при конкурса стал американский фотожурналист Джайлс Кларк, который прислал около 10 снимков.

«... Если мы ищем фотографии, которые рассказывают историю, снимки Джайлса – это самое то. Из всех удивительных фотографий, присланных на конкурс MPA в этом году, его коллекция заставила меня думать всю ночь», - сказал о работах Джайлса Кларка член жюри Энди Батлер.

Кроме гран-при, победители определялись в 18 тематических категориях: « Люди», «Мрак», «Природа» и другие.

Представляем вам подборку лучших 18 снимков, опубликованных организаторами конкурса:

Гран-при. Автор Джайлс Кларк. Peshmerga Soldier (Sinjar, Iraq)

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Архитектура и дизайн. Автор Дженифер томас. The Hive. London

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Черно-белое. Автор Луис Саэс. Look Down Angel.

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Цифровое изобразительное искусство. Автор Кристин О’Брейн. Good Morning To The Night

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Пейзаж. Автор Марико Клуг. Castaway

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Детали. Автор Геоф Ганигхэм. Leaf Creeper

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Дикая природа. Автор Маргарита Искандарова. Born To Be Wild

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Люди. Автор Гленн Хоманн. Flutter

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Портрет. Автор Зарни Мио Вин. Novice Is Thinking Something

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Силуэты. Автор Ричард Чамбери. Winston & Ben

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Автопортрет. Автор Хэлен Березник. Fausta

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Уличная фотография. Автор Сюзанна Энгельберг. Handstand

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Натюрморт. Автор Пьер Хаусер. Sole Music

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Мгла. Автор Мишель Ювет. London After Brexit

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Транспорт. Автор Катрина Стрюарт. VW Life

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Путешествия. Автор Зарни Мио Вин. Fishing For Living

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Визуальные эффекты. Автор Дебора МасСилион. Gravity Formulation

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Вода, снег и лед. Автор Сэм Бартон. Climbing The Waterfall

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