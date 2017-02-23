Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует руководитель поисково-спасательной службы Удмуртской Республики Фирденат Хузин. В четверг, 23 февраля, ему исполнилось 65 лет.

Также поздравления сегодня принимают временно исполняющий обязанности руководителя управления Федерального казначейства по Удмуртии Фания Зарипова и заместитель начальника управления по внутренней политике администрации главы и правительства региона, начальник отдела анализа социально-экономических процессов Игорь Соловьев.

Информационное агентство «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам счастья и долги лет жизни.