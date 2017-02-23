Москва. Правительство выдвинуло кандидатом на пост директора Объединенной авиастроительной корпорации экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова. Как пишет «РБК», в состав директоров в качестве представителей государства вошли несколько лиц.

Среди них глава Минпромторга Дениса Мантуров, заместитель министра транспорта Валерий Окулов и замминистра обороны Юрий Борисов.

«Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», - говорится в сообщении.