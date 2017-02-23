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Февраль 2017
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Пациент нагорного психоневрологического диспансера в Удмуртии погиб из-за схода снега с крыши

.проорганы власти

А тем временем:

1 стоп

Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров

Указ позволял им самим выбирать, какую туалетную комнату посещать.

Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров
Фото:pixabay.com
США, Трамп, Дональд Трамп


10:01

США. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменила закон его предшественника Барака Обамы о туалетах для трансгендеров. Как пишет «Газета.ру», указ позволял им самим выбирать, какую комнату посещать – мужскую или женскую.

«Министерство юстиции и министерство образования отменили сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015–2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении Минюста США.

По словам генпрокурора страны Джеффа Сешнс, законопроект Обамы не имеет достаточного юридического анализа.

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Юнусов Фарид
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Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
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