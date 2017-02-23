США. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменила закон его предшественника Барака Обамы о туалетах для трансгендеров. Как пишет «Газета.ру», указ позволял им самим выбирать, какую комнату посещать – мужскую или женскую.

«Министерство юстиции и министерство образования отменили сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015–2016 годах… по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении Минюста США.

По словам генпрокурора страны Джеффа Сешнс, законопроект Обамы не имеет достаточного юридического анализа.