Ижевск. Удмуртия. День защитника Отечества в Ижевске в полном разгаре, а Удмуртстат уже подсчитал, во сколько обошлись женщинам города подарки для любимых мужчин. О средних ценах разного рода «презентов» сообщает пресс-служба ведомства.

Если кто-то поздравил мужчину тортом, то в феврале 2017 года средняя цена его кг в столице Удмуртии составила 358 рублей. Приобрели мужскую сорочку, джемпер, перчатки из натуральной кожи? Их средняя стоимость находится на уровне 1 369 рублей. Также в список самых популярных подарков вошли:

- джемпер из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи – 2 017 рублей;

- кожаные перчатки – 2 186 рублей;

- туалетная вода – 2 438 рублей за 100 мл;

- смартфон – 11 420 рублей;

- ноутбук – 31 032 рубля;

- фотоаппарат – 8 618 рублей;

- водка – 443 рубля;

- отечественный ординарный коньяк (1 литр) – 1 277 рублей;

- книга (детектив или приключения) – 350 рублей;

- растворимый кофе (1 кг) – 2 447 рублей;

- кофе в зернах (1 кг) – 939 рублей;

- флешка (8-32 GB) – 753 рубля;

- футбольный мяч – 892 рубля;

- билет в кино – 215 рублей;

- миксер, блендер – 2 979 рублей;

- электрическая дрель – 3 876 рублей;

- электрический триммер мощность 600 – 1000 Вт – 5 414 рублей.

Если вы решили преподнести своему партнеру романтический подарок, то в феврале ужин в ресторане на одного человека, состоящий из двух видов закусок, горячего блюда, десерта, двух видов алкоголя, безалкогольных напитков, в среднем по Ижевску обошелся в 2 017 рублей. Стоимость сеанса лечебного массажа – 301 рубль, модельная стрижка в мужском зале – 376 рублей, билет на вечерний спектакль – 438 рублей.