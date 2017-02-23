Ижевск. Удмуртия. День защитника Отечества в Ижевске в полном разгаре, а Удмуртстат уже подсчитал, во сколько обошлись женщинам города подарки для любимых мужчин. О средних ценах разного рода «презентов» сообщает пресс-служба ведомства.
Если кто-то поздравил мужчину тортом, то в феврале 2017 года средняя цена его кг в столице Удмуртии составила 358 рублей. Приобрели мужскую сорочку, джемпер, перчатки из натуральной кожи? Их средняя стоимость находится на уровне 1 369 рублей. Также в список самых популярных подарков вошли:
- джемпер из шерстяной, полушерстяной или смесовой пряжи – 2 017 рублей;
- кожаные перчатки – 2 186 рублей;
- туалетная вода – 2 438 рублей за 100 мл;
- смартфон – 11 420 рублей;
- ноутбук – 31 032 рубля;
- фотоаппарат – 8 618 рублей;
- водка – 443 рубля;
- отечественный ординарный коньяк (1 литр) – 1 277 рублей;
- книга (детектив или приключения) – 350 рублей;
- растворимый кофе (1 кг) – 2 447 рублей;
- кофе в зернах (1 кг) – 939 рублей;
- флешка (8-32 GB) – 753 рубля;
- футбольный мяч – 892 рубля;
- билет в кино – 215 рублей;
- миксер, блендер – 2 979 рублей;
- электрическая дрель – 3 876 рублей;
- электрический триммер мощность 600 – 1000 Вт – 5 414 рублей.
Если вы решили преподнести своему партнеру романтический подарок, то в феврале ужин в ресторане на одного человека, состоящий из двух видов закусок, горячего блюда, десерта, двух видов алкоголя, безалкогольных напитков, в среднем по Ижевску обошелся в 2 017 рублей. Стоимость сеанса лечебного массажа – 301 рубль, модельная стрижка в мужском зале – 376 рублей, билет на вечерний спектакль – 438 рублей.