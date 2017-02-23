Ува. Удмуртия. Житель Увы убил ножом двух своих соседей. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, об этом преступник сообщил, когда его привезли с ножевым ранением в больницу.

Вместе с ним в лечебное учреждение поступил и сожитель его матери. Состояние отчима остается тяжелым. Выяснилось, что мужчина сначала убил соседей, ударил ножом отчима, после чего «пырнул» себя. Трагедия произошла в ночь со среды на четверг, с 22 на 23 февраля.

Убитых соседей, 55 и 57-летних мужчин, уже нашли с резаными ранами шеи в их домах.

В отношении увинца возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Выясняются причины и обстоятельства преступления. По предварительным данным мужчина, заподозренный в убийствах, страдает психическим расстройством.