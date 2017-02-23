Москва. Выдающийся российский актер Алексей Петренко скончался в ночь со среды на четверг, с 22 на 23 февраля. Как пишет Life.ru, ему было 79 лет.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актёра Алексея Васильевича Петренко», - говорится в сообщении.

Советский и российский актер театра и кино Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в Чемере Черниговской области. Учился в Харьковском театральном институте на курсе народного артиста СССР Ивана Марьяненко. После распределения попал в Запорожский музыкально-драматический театр имени Щорса, после чего два года играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. Позже его пригласили работать в Ленинградский театр имени Ленсовета.

С 1977 Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1991 стал штатным актером Киностудии имени Горького. С 2010 – член Патриаршего совета РПЦ по культуре.