Конго. Полковник вооруженных сил Грузии в отставке, военный летчик Сосо Осиураули попал в плен к мятежникам в Демократической республике Конго. Как пишет «Интерфакс», за его освобождение требуют 1 млн долларов.

В Минобороны Грузии уточнили, что Осиураули в Конго ведомство не отправляло. По словам родственников пленного, он уехал из Грузии более двух лет назад. 27 января в соцсетях им сообщили, что Осиураули сбили мятежники Конго, когда тот управлял вертолетом. В военном ведомстве Грузии сказали, что не располагают этой информацией и будут ее проверять.