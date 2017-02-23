Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется выставка, посвященная дню рождения российского художника Казимира Малевича. Открытие состоится в четверг, 23 февраля, в 18:00, в «Арт-Резиденции», сообщают организаторы мероприятия в группе «ВКонтакте».

Экспозиция будет состоять из двух блоков. Сначала новые работы презентуют художники, работающие в мастерских «Арт-Резиденции». Вторая часть – «визуальный диалог с Малевичем, художником, особенно важным для Ижевска».

«Работы ижевских художников представляют собой современное прочтение манифестов супрематистов, стремление к «нулевому состоянию произведения» в эпоху постмодерна, присутствие прошлого или стремление его преодолеть», - говорится в сообщении.

После открытия, в 19:00 в киностудии «Арт-Резиденции» покажут видеоверсию футуристической оперы Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над Солнцем» в декорациях Малевича.