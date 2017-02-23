США. Семь экзопланет обнаружили астрономы NASA размером с Землю. Как сообщает «Газета.ру», три из них находятся в обитаемой «зоне Златовласки».

Планеты нашли рядом со звездой TRAPPIST-1, которая находится в 40 световых лет от Земли и обладает массой в 8% от Солнца.

«Полагаю, что мы сделали ключевую находку на пути к тому, чтобы выяснить, есть ли жизнь за пределами Земли», — сказал астроном Кембриджского университета Амори Трийо.

По словам исследователей, три из семи планет находятся от Солнца на расстоянии, когда вода сохраняется в жидком состоянии. Ученые уточнили, что если жизнь на них еще не существует, то она уже может развиваться.