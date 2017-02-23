Минск. Украинцы, проживающие на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, смогут получить убежище в Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Дмитрий Мирончик, пишет Spovi.ru.

«Несмотря на то, что правительство нашего государства не признает действительными паспорта граждан ДНР и ЛНР, оно готово принять на рассмотрение вопрос о предоставлении убежища для них. Случай каждого человека будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Благодаря составленному указу, жителям Донбасса не нужно предоставлять документы, способствующие принятию решения по поводу время их нахождения в стране», - сказал Мирончик.

С начала военного конфликта в Беларусь приехало более 150 тыс. беженцев. Этим указом в Минске хотят частично решить проблему пограничного государства.

Напомним, указ о признании действительными на территории России документов, в том числе паспортов Донецкой и Луганской народных республик, Президент России Владимир Путин подписал 18 февраля 2017 года.