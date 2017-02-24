Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Рафис Касимов празднует в пятницу, 24 февраля, день рождения. Сегодня ему исполняется 61 год.

Касимов Рафис Зинатуллович родился 24 февраля 1956 года в поселке Балезино Удмуртской АССР. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1972-1982 г. - служба в рядах Советской Армии, сборщик комбината «Удмуртлес», водитель объединения «Сельхозтехника» Балезинского района.

1982-1987 г. - мастер-наладчик, прораб, старший инженер, заместитель директора Балезинского ремонтно-технического предприятия.

1987-1992 г. - директор Балезинского межхозяйственного лесхоза.

1992-1998 г. - заместитель председателя исполкома, первый заместитель главы администрации Балезинского района.

1998-2004 г. - глава администрации Балезинского района.

2004-2006г.- первый заместитель министра промышленности и транспорта Удмуртской Республики.

2006-2016г. - министр лесного хозяйства Удмуртской Республики.

2016 –2017г. – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

2017 – н/вр - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.

Рафис Касимов награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», Почетной грамотой правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой ФГУ «Российский центр защиты леса», Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, I степени, Памятным знаком Министерства обороны Российской Федерации «ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИК ПИКАЛОВ», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики», объявлена благодарность правительства Российской Федерации, был занесен на Доску почета Удмуртской Республики.