Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
Пациент нагорного психоневрологического диспансера в Удмуртии погиб из-за схода снега с крыши

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

День рождения празднует зампред правительства Удмуртии Рафис Касимов

24 февраля ему исполняется 61 год.

День рождения празднует зампред правительства Удмуртии Рафис Касимов
Правительство, день рождения, Удмуртия, Рафис Касимов


10:35

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Рафис Касимов празднует в пятницу, 24 февраля, день рождения. Сегодня ему исполняется 61 год.

Касимов Рафис Зинатуллович родился 24 февраля 1956 года в поселке Балезино Удмуртской АССР. В 1985 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

1972-1982 г. - служба в рядах Советской Армии, сборщик комбината «Удмуртлес», водитель объединения «Сельхозтехника» Балезинского района.

1982-1987 г. - мастер-наладчик, прораб, старший инженер, заместитель директора Балезинского ремонтно-технического предприятия.

1987-1992 г. - директор Балезинского межхозяйственного лесхоза.

1992-1998 г. - заместитель председателя исполкома, первый заместитель главы администрации Балезинского района.

1998-2004 г. - глава администрации Балезинского района.

2004-2006г.- первый заместитель министра промышленности и транспорта Удмуртской Республики.

2006-2016г. - министр лесного хозяйства Удмуртской Республики.

2016 –2017г. – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Удмуртской Республики.

2017 – н/вр - заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.

Рафис Касимов награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», Почетной грамотой правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой ФГУ «Российский центр защиты леса», Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, I степени, Памятным знаком Министерства обороны Российской Федерации «ГЕНЕРАЛ ПОЛКОВНИК ПИКАЛОВ», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики», объявлена благодарность правительства Российской Федерации, был занесен на Доску почета Удмуртской Республики.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Ким Чен Нама могли убить с помощью химического оружия

24.02.2017 13:43 Эксперты обнаружили на лице брата северокорейского лидера агент нервно-паралитического действия VX. >>

В Ижевске скончался почетный ветеран МВД Удмуртии Петр Сусеков

24.02.2017 12:51 Прощание с ним состоится 25 февраля в ДК имени Дзержинского с 11:00 до 11:30. >>

Дело о халатности возбудили после пожара в детской областной клинической больнице Твери

24.02.2017 12:17 Во время инцидента никто не пострадал, предварительный ущерб, нанесенный огнем, оценивается в 7,5 млн рублей. >>

Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине

24.02.2017 11:33 Акции прошли в нескольких городах Америки, а также в столице Германии. >>

В Удмуртии ДТП с участием 5 легковых автомобилей унесло жизнь человека

24.02.2017 10:51 Трагедия произошла накануне на 5 км трассы Игра – Глазов. >>

День рождения празднует зампред правительства Удмуртии Рафис Касимов

24.02.2017 10:35 24 февраля ему исполняется 61 год. >>

27 авто столкнулись на Минском шоссе в Москве

23.02.2017 19:00 Видео аварии появилось в Сети. >>

Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии

23.02.2017 19:00 Видео: спортсмен еле стоял на лыжах, постоянно падал и сломал палку. >>

Жители Донбасса смогут получить убежище в Белоруссии без документов

23.02.2017 17:00 Такое решение в стране приняли несмотря на непризнание паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. >>

Гроб с телом Виталия Чуркина доставили в Москву

23.02.2017 17:00 Прощание с дипломатом пройдет в пятницу, 24 февраля. >>

Ничего не жалко: во сколько обошлись женщинам подарки для мужчин Ижевска

23.02.2017 17:00 Среднюю стоимость подсчитал Удмуртстат. >>

Билеты на матч «Ижстали» против «Торпедо» поступят в продажу 26 февраля

23.02.2017 16:00 В одни руки будут выдавать не более четырех билетов. >>

Три пригодные для жизни планеты обнаружили в NASA

23.02.2017 15:00 Они находятся на расстоянии от Солнца, когда вода может существовать в жидком виде. >>

Минобороны России создало войска информационных операций

23.02.2017 15:00 Они будут отвечать за «грамотную пропаганду». >>

Выставка в честь дня рождения Казимира Малевича откроется в Ижевске

23.02.2017 15:00 Экспозицию разделят на два блока. >>

День рождения празднует руководитель поисково-спасательной службы Удмуртии Фирденат Хузин

23.02.2017 14:00 Ему исполнилось 65 лет. >>

Жителей Ижевска предупредили о гололедице на дорогах

23.02.2017 13:00 Неблагоприятные условия продлятся с 23 по 25 февраля. >>

Грузинский военный летчик попал в плен к мятежникам в Конго

23.02.2017 12:37 За его освобождение требуют 1 млн долларов. >>

Скончался российский актер Алексей Петренко

23.02.2017 12:24 Ему было 79 лет. >>

Напавший с ножом на отчима житель Увы убил двух соседей и «пырнул» себя

23.02.2017 12:00 Об этом он сообщил, когда его привезли в больницу. >>

Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» вышли в финальный этап высшей лиги

23.02.2017 11:00 Коллектив занял второе место после «Маяка». >>

Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров

23.02.2017 10:01 Указ позволял им самим выбирать, какую туалетную комнату посещать. >>

Экс-министр обороны России Сердюков стал кандидатом в совет директоров ОАК

23.02.2017 10:00 На пост руководителя объединенной авиастроительной корпорации его выдвинул кабинет министров. >>

О чем боятся мужчины Удмуртии: приметы представителей «суровых» профессий

23.02.2017 10:00 Корреспонденты информагентства «Сусанин» узнали суеверия судебных приставов, пожарных и военнослужащих. >>

Mobile Photography Awards опубликовал лучшие фотографии, сделанные на мобильник

22.02.2017 19:40 Обладатель гран-при получит 3 тыс. долларов. >>

Президент Украины заявил об угрозе военного вторжения со стороны России

22.02.2017 19:04 По словам Петра Порошенко, нет гарантий, что российские военные не нападут на Украину. >>

Удмуртия в минуту: город под водой и вердикт по делу Вылегжанина

22.02.2017 18:55 Самые интересные и важные события региона в традиционной рубрике «Сусанина». >>

Владелец «ГАЗели» в Новосибирске незаконно переоборудовал ее в машину «скорой помощи»

22.02.2017 18:40 Он приклеил полоски и цифры «03», а также поставил проблесковые маячки, чтобы его пропускали другие водители. >>

Пациент нагорного психоневрологического диспансера в Удмуртии погиб из-за схода снега с крыши

22.02.2017 18:25 Трагедия произошла в среду, 22 февраля, около 17:00. >>

Ученые обнаружили внеземную материю в пустыне Ирана

22.02.2017 17:49 Обломкам метеоритов может быть более 4 млрд лет. >>

Лечившаяся на дому школьница в Липецкой области умерла от простуды

22.02.2017 17:39 Ее посещал участковый врач. >>

Крыши двух домов обрушились в Балезино

22.02.2017 17:36 Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. >>

Машиностроительный завод в Камбарке погасил 5 млн рублей долга по зарплате

22.02.2017 17:11 Деньги получили 286 работников. >>

8-летний мальчик в Новосибирске полчаса сидел по грудь в ледяной воде в канализационном колодце

22.02.2017 16:48 Ребенок провалился в незакрытый люк. >>

Опекун ребенка в Ижевске продала его квартиру и потратила вырученные деньги

22.02.2017 16:41 Квартира девочке осталась в наследство от умершей матери. >>

Британские СМИ ошеломил наряд Бориса Джонсона на утренней пробежке

22.02.2017 16:33 Журналисты высмеяли политика и его красные гавайские шорты. >>

Защитники Удмуртии: интересные факты о мужчинах республики к 23 февраля

22.02.2017 16:16 Сколько их, как долго живут, и какого возраста – все это по полочкам разложил Удмуртстат. >>

Они утонули: жители Ижевска опубликовали фотографии дорог, исчезнувших в лужах

22.02.2017 15:55 На улицу 10 лет Октября для борьбы с водой выехала спецтехника. >>

57 обезьян усыпили в зоопарке Японии из-за чужеродных генов

22.02.2017 15:28 В местном буддистском храме провели по ним поминальную службу. >>

День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Александр Конышев

22.02.2017 15:16 Сегодня ему исполнилось 55 лет. >>

МИД России открыл на официальном сайте рубрику с фейковыми новостями

22.02.2017 15:11 Ведомство будет постоянно разоблачать недостоверные новости о России. >>

40 млн рублей направят на противопаводковые мероприятия в 2017 году в Удмуртии

22.02.2017 14:26 В их число войдут берегоукрепительные работы, расчистка, углубления и спрямление русел рек. >>

40 тонн луковиц-нелегалов не доехали до Ижевска

22.02.2017 14:05 Транспорт с овощами задержали в понедельник на российско-казахстанском участке границы. >>

Доля смартфонов в сети Tele2 превысила 50%

22.02.2017 14:05 Самым популярным смартфоном в сети оператора стал брендированный Tele2 Mini. >>

Сбежавший со скотобойни бык в Нью-Йорке несколько часов бегал по спальному району

22.02.2017 13:50 Животное не могли поймать несколько десятков полицейских. >>
 



.прописали
Фарид Юнусов Фарид Юнусов
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
20.02.2017 Пуд золота и фунт лиха
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
« Все блогеры Все блоги »
 
ИНТЕРВЬЮ
Михаил Бабич

Популярное
ГИБДД Удмуртии проведет массовые рейды по всему региону
22.02.2017 11:30
ГИБДД Удмуртии проведет массовые рейды по всему региону
Они будут направлены на выявление пьяных водителей за рулем. >>


Новости Удмуртии 2.0: подготовка к паводку и розыск убийц собаки
22.02.2017 07:30
Новости Удмуртии 2.0: подготовка к паводку и розыск убийц собаки
Обзор новостей, которые предлагают своим читателям онлайн СМИ республики. >>


Остановка рухнула на улице Ворошилова в Ижевске
21.02.2017 20:20
Остановка рухнула на улице Ворошилова в Ижевске
Инцидент произошел вечером 21 февраля. >>


«Пчелки» Госсовета: кто может стоять за подпольным заводом по производству «боярышника» в Удмуртии
21.02.2017 18:09
«Пчелки» Госсовета: кто может стоять за подпольным заводом по производству «боярышника» в Удмуртии
Во время расследования дела правоохранители побывали в фирмах,... >>


Преподаватель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей в центр парапсихологии
21.02.2017 14:25
Преподаватель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей в центр парапсихологии
50-летний мужчина хотел снять с себя порчу. >>


Трое биатлонистов из Удмуртии отправятся на первенство мира в Осрблье
21.02.2017 13:46
Трое биатлонистов из Удмуртии отправятся на первенство мира в Осрблье
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>


Более 7,5 тыс жителей Удмуртии стали потенциальными банкротами
21.02.2017 11:55
Более 7,5 тыс жителей Удмуртии стали потенциальными банкротами
К потенциальным банкротам относятся заемщики с суммой долга свыше 500 тыс. рублей, и просрочкой платежа более 30... >>


Движение трамваев остановилось из-за аварии на перекрестке улиц Магистральная Маяковского в Ижевске
20.02.2017 18:31
Движение трамваев остановилось из-за аварии на перекрестке улиц Магистральная Маяковского в Ижевске
Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали... >>


Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии прокомментировал ситуацию с подготовкой к весеннему паводку
20.02.2017 11:16
Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии прокомментировал ситуацию с подготовкой к весеннему паводку
По словам Петра Фомина, главной задачей городских властей является... >>




Популярное


Популярное
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
20.02.2017 19:56
Житель Москвы захватил в заложники семью в онлайн-режиме
Мужчина хочет обратиться в посольство Китая, КНДР или Иран. ВИДЕО. >>


Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
10.02.2017 18:28
Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка
Малыша и согревавшее его животное случайно обнаружил прохожий. >>


В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Захвативший в заложники свою семью москвич выпрыгнул из окна в прямом эфире
20.02.2017 20:59
Захвативший в заложники свою семью москвич выпрыгнул из окна в прямом эфире
Он приземлился на специальный спасательный батут, после чего его арестовали силовики.... >>


Таксист в Омске похитил пассажира и облил его зеленкой
20.02.2017 15:08
Таксист в Омске похитил пассажира и облил его зеленкой
Оказывается, извозчики повсеместно используют для «зайцев» так называемый тариф «Аватар».... >>


Девятиклассник скончался в Татарстане из-за пулевого ранения в глаз
17.02.2017 16:32
Девятиклассник скончался в Татарстане из-за пулевого ранения в глаз
В него случайно выстрелил одноклассник из пневматического пистолета. >>


Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной своей дочери
22.02.2017 12:32
Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной своей дочери
Известного певца потрясла сумма сбора на праздник в «обычной московской школе». >>


Археологи откопали на Ямале странное захоронение с миниатюрными людьми
17.02.2017 18:45
Археологи откопали на Ямале странное захоронение с миниатюрными людьми
Ученые говорят, что в этой находке все несвойственно ни для эпохи, ни для региона. >>


Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
20.02.2017 21:30
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Об этом сообщает официальный сайт министерства иностранных дел России. >>


8-летнюю девочку в Новгороде убило током от заряжающегося телефона
21.02.2017 10:11
8-летнюю девочку в Новгороде убило током от заряжающегося телефона
Следственный комитет начал проверку. >>


В Москве водитель Porsche на скорости 145 км/ч сбил насмерть пешехода и протаранил несколько автомобилей
19.02.2017 12:41
В Москве водитель Porsche на скорости 145 км/ч сбил насмерть пешехода и протаранил несколько автомобилей
Авария произошла возле дома 34 по улице Мосфильмовская. >>


Лечившаяся на дому школьница в Липецкой области умерла от простуды
22.02.2017 17:39
Лечившаяся на дому школьница в Липецкой области умерла от простуды
Ее посещал участковый врач. >>




Популярное
Двухлетнего мальчика и его семью расстреляли во время видеотрансляции на Facebook
17.02.2017 13:38
Двухлетнего мальчика и его семью расстреляли во время видеотрансляции на Facebook
Спастись удалось только беременной тете мальчика. >>


Удивительное видео схватки кобры и черной вдовы покоряет Сеть
17.02.2017 11:23
Удивительное видео схватки кобры и черной вдовы покоряет Сеть
Смертельная битва набрала уже более миллиона просмотров. >>


Первый робот-полицейский появился на вокзале в Китае
18.02.2017 18:10
Первый робот-полицейский появился на вокзале в Китае
Новый сотрудник неделю будет работать в тестовом режиме. >>


Киану Ривз отказался от семьи и детей
17.02.2017 18:12
Киану Ривз отказался от семьи и детей
Актер считает, что ему уже слишком поздно обзаводиться семьей. >>


72-летний китаец сменил пол
17.02.2017 19:55
72-летний китаец сменил пол
Желание стать женщиной пенсионер испытывал давно. >>


В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире парусную яхту Sailing Yacht A
19.02.2017 19:20
В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире парусную яхту Sailing Yacht A
Она принадлежит российскому бизнесмену. >>


Анджелина Джоли впервые появилась на публике после развода с Брэдом Питтом
19.02.2017 10:07
Анджелина Джоли впервые появилась на публике после развода с Брэдом Питтом
Она побывала на премьере фильма «Сначала они убили моего отца». >>


Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии
23.02.2017 19:00
Лыжник из Венесуэлы рассмешил зрителей чемпионата мира в Финляндии
Видео: спортсмен еле стоял на лыжах, постоянно падал и сломал палку. >>


57 обезьян усыпили в зоопарке Японии из-за чужеродных генов
22.02.2017 15:28
57 обезьян усыпили в зоопарке Японии из-за чужеродных генов
В местном буддистском храме провели по ним поминальную службу. >>




Обсуждаемое
Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
11:33
Общественные активисты в США и Германии обвинили Обаму и Сороса в организации госпереворота в Украине
Акции прошли...>
1 комментарий
Минобороны России создало войска информационных операций
23.02.2017 15:00
Минобороны России создало войска информационных операций
Они будут отвечать за «грамотную пропаганду». >
1 комментарий
Экс-министр обороны России Сердюков стал кандидатом в совет директоров ОАК
23.02.2017 10:00
Экс-министр обороны России Сердюков стал кандидатом в совет директоров ОАК
На пост руководителя объединенной авиастроительной...>
4 комментария
Они утонули: жители Ижевска опубликовали фотографии дорог, исчезнувших в лужах
22.02.2017 15:55
Они утонули: жители Ижевска опубликовали фотографии дорог, исчезнувших в лужах
На улицу 10 лет Октября для борьбы с водой выехала...>
5 комментариев
День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Александр Конышев
22.02.2017 15:16
День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Александр Конышев
Сегодня ему исполнилось 55 лет. >
2 комментария
В Ижевске помогавший вытолкнуть «Лексус» из снега пешеход пострадал от лопнувшего колеса
22.02.2017 13:16
В Ижевске помогавший вытолкнуть «Лексус» из снега пешеход пострадал от лопнувшего колеса
Мужчину с травмами госпитализировали. ...>
2 комментария
Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной своей дочери
22.02.2017 12:32
Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на выпускной своей дочери
Известного певца потрясла сумма сбора на праздник в «обычной московской...>
4 комментария
Светофор установят на перекрестке улиц Пушкинской в Лихвинцева в Ижевске
22.02.2017 10:43
Светофор установят на перекрестке улиц Пушкинской в Лихвинцева в Ижевске
Также ликвидируют пешеходный переход...>
5 комментариев
«Пчелки» Госсовета: кто может стоять за подпольным заводом по производству «боярышника» в Удмуртии
21.02.2017 18:09
«Пчелки» Госсовета: кто может стоять за подпольным заводом по производству «боярышника» в Удмуртии
Во время расследования дела...>
1 комментарий
Преподаватель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей в центр парапсихологии
21.02.2017 14:25
Преподаватель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей в центр парапсихологии
50-летний мужчина хотел снять с себя порчу. >
1 комментарий
200 тыс рублей штрафа получил подрядчик стройки кафе на месте Троицкого кладбища в Ижевске
21.02.2017 14:01
200 тыс рублей штрафа получил подрядчик стройки кафе на месте Троицкого кладбища в Ижевске
Организация своевременно не прекратила...>
1 комментарий
Два древних городища могут попасть в зону реконструкции ипподрома в Ижевске
21.02.2017 13:24
Два древних городища могут попасть в зону реконструкции ипподрома в Ижевске
На этом месте жили люди в 3-5 веках нашей эры....>
4 комментария

Обсуждаемое

Юнусов Фарид
20.02.2017 09:00:00
Юнусов Фарид
Руководитель совета регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» в Удмуртской Республике
Пуд золота и фунт лиха
1 комментарий

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Вечера на хуторе близ Диканьки
Спектакли
Вечера на хуторе близ Диканьки
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»