Игра. Удмуртия. Пять легковых автомобилей столкнулись на 5 км автодороги Игра – Глазов в Удмуртии, один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщил руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.

По его словам, трагедия произошла накануне, 23 февраля, в 12:15 дня. Водитель автомобиля «Хундай Туксон», мужчина 1982 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами.

Первый удар пришелся на «ВАЗ-2121», за рулем которого находился мужчина 1954 года рождения. Он получил тяжелые травмы и в тот же день скончался в больнице. После удара о «Ниву» корейский внедорожник врезался в «Хундай», «Рено Логан» и в «Ладу Приору». При этом травмы получила пассажир «Рено», женщина 1964 года рождения. Сейчас она в больнице.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют инспекторы ГИБДД.

«При неблагоприятных погодных условиях водителя следует учитывать скорость движения транспортного средства, заранее просчитывать маневры, при обгоне необходимо убедиться в том, что на встречной полосе нет транспорта и подходить к нему очень ответственно», - напомнил водителям Вениамин Вычужанин.