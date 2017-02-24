Нью-Йорк. США. Представители международного Шиллеровского института обвинили экс-президента Америки Барака Обаму и миллиардера Джорджа Сороса в организации государственного переворота в Украине в 2013 году. Об этом пишут «Известия».

Акции прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Хьюстоне и Берлине. Активисты раздавали прохожим листовки, в которых говорится, что смена власти в Украине произошла при непосредственной поддержке администрации Обамы и Джорджа Сороса.

«Мы раздали здесь, наверное, несколько сотен наших печатных изданий», - рассказала Life.ru представитель института Дайан Сэр.

Он также пояснила, что активисты хотят рассказать людям правду о том, что произошло, потому что «и в США ситуация может развиваться по похожему сценарию».

«Те же люди пытаются теперь отстранить от власти американского президента Дональда Трампа», - цитирует Life Сэр.