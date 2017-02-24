Тверь. Тверская область. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после пожара в детской областной клинической больнице Твери. Об этом сообщается в пятницу, 24 февраля, на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ответственные за противопожарную безопасность в больнице исполняли свои обязанности «ненадлежащим образом», из-за чего в лечебном учреждении произошел пожар, площадью 1200 кв метров.

«В результате произошло обрушение кровли здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества данного учреждения стоимостью свыше 7,5 миллионов рублей, то есть причинение особо крупного ущерба», - говорится в сообщении СКР по Тверской области.

В нем также сказано, что из-за инцидента были нарушены права и законные интересы около 140 граждан, «том числе малолетних пациентов, на право получения медицинской помощи ввиду их эвакуации из данного учреждения здравоохранения».

По предварительным данным правоохранительных органов области, в результате пожара никто не пострадал.