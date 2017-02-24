Ижевск. Удмуртия. Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртии Петр Сусеков скончался на 87 году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, пресс-служба республиканской полиции.

Прощание с почетным ветераном МВД республики состоится в субботу, 25 февраля, в ДК имени Дзержинского с 11:00 до 11:30.

Сусеков Петр Павлович родился 13 сентября 1930 года в Воткинском районе Удмуртии. В 1950 году после окончания учебы был призван на военную службу. Служил во Владивостоке, затем в Китайской Народной Республике в Порт-Артурской военно-морской базе.

19 января 1955 года по предложению Воткинского ГК КПСС приступил к работе в Воткинском отделе милиции в должности милиционера, позднее работал участковым уполномоченным и оперативным инспектором ОБХСС

В 1960 году приказом министра внутренних дел УАССР был назначен начальником Юкаменского отделения милиции. В 1963 году Сусеков П.П. вновь вернулся на работу в Воткинский отдел милиции.

В 1970 году руководством МВД переведен в Октябрьский отдел милиции города Ижевска, на должность заместителя начальника милиции, а в 1977 году переведен на должность начальника милиции.

В 1980 году был назначен заместителем начальника паспортного отдела МВД Удмуртской Республики, а в 1981 году - заместителем начальника штаба республиканского МВД.

В 1983 году ушел на пенсию. Общий стаж работы в милиции составил 28 лет. Во время работы в милиции окончил высшую школу МВД СССР.

Избирался народным депутатом и членом исполкома райсовета Воткинского и Октябрьского районов.

Награжден:

- медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»;

- медалью «Ветеран труда СССР»;

- медалью «За безупречную службу в МВД 3, 2 и 1-ой степени»;

- медалью «200 лет МВД СССР»;

- медалями «30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 и 70 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.г.».

Присвоены звания: «Почетный ветеран МВД УР», «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской Республики».

Приказом Министра внутренних дел по Удмуртской Республике генерал-майора полиции Первухина А.С. «За добросовестное отношение к служебным обязанностям» занесен в книгу почета Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.