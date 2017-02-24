Куала-Лумпур. Малайзия. Полицейские эксперты Малайзии нашли на лице убитого брата лидера Северной Кореи следы химического оружия. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

Речь идет об агенте нервно-паралитического действия VX.

«Отмечается, что вещество является химическим оружием, которое ООН классифицирует как оружие массового поражения», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы подозревают в убийстве Ким Чен Нама одного из сотрудников посольства КНДР в Малайзии. Нападение на брата лидера Северной Кореи произошло в аэропорту. Убийство совершили две женщины, использовавшие «отравленные иглы». Им удалось скрыться с места преступления.

Малазийская полиция подозревает, что за нападением на Нама стоял власти КНДР.

Ким Чен Нам исчез из Северной Кореи после казни своего дяди. По данным СМИ он скрывался в Малайзии, где в 2014 году его заметили в одном из ресторанов на окраине Куала-Лумпура.