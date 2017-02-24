Москва. Комиссия Роскомнадзора России выбрала общедоступные региональные телеканалы для субъектов Приволжского округа (ПФО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Удмуртии им стал круглосуточный кабельный канал под названием «Удмуртия», вещающий на так называемой «21-ой кнопке». На ней операторы кабельного телевидения обязаны размещать общедоступный региональный телеканал.

«Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта Российской Федерации», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Всего комиссия выбрала 14 общедоступныех телеканалов в регионах ПФО.



