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Просившую милостыню женщину убило снегом в Ижевске

Пожилая ижевчанка стояла под крышей одной из пекарен на улице Гагарина.

Просившую милостыню женщину убило снегом в Ижевске
Фото:pixabay.com/byrev
Следственный комитет, Ижевск, уборка снега, снег, гибель человека, проверка


15:18

Ижевск. Удмуртия. Следователи начали проверку по факту гибели пожилой ижевчанки из-за снега, сошедшего с крыши частного магазина. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.

По ее словам, трагедия произошла накануне, 23 февраля. Пенсионерка просила милостыню, стоя под крышей пекарни на улице Гагарина. С крыши магазина сошел снег и придавил пожилую женщину.

«Ижевчанка 1930 года рождения скончалась по пути в больницу», - сказала Филиппова.

За последние два дня это уже второй случай, когда в республике под снегом, сошедшим с крыши, гибнет человек. 22 февраля погиб 38-летний пациент Нагорного психоневрологического интерната в Якшур-Бодьинском районе республики. 

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