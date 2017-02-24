Ижевск. Удмуртия. Финал фестиваля огненных скульптур «Возрождение» начался в ижевском парке Кирова. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» ведут мультимедийную трансляцию мероприятия.

Фестиваль начался еще утром пятницы, 24 февраля. В это время скульпторы начали установку и подготовку своих работ к сожжению.

Фигуры, которым суждена короткая, но яркая жизнь, изготавливают из соломы, шпагата, проволоки. Их высота ограничена 3 метрами.

Оценку идеи и художественного замысла судьи проводят как до горения, так и во время него. Большинство участников фестиваля не являются профессионалами.

В этом году на фестиваль заявились студенты и работающая молодежь. Впрочем, любительский уровень не уступает профессиональному. По признаниям членов жюри прошлых лет, многие работы отвечали стандартам международных конкурсов.