Ижевск. Удмуртия. Следователи обнародовали подробности гибели пожилой ижевчанки, просившей милостыню у стен частной пекарни в Ижевске. По данным регионального управления СКР, вместе со снегом на пенсионерку упала и вывеска магазина.

Женщина 1930 года рождения просила возле магазина-пекарни на улице Гагарина милостыню.

«В этот момент произошло обрушение вывески со снегом над входной группой пекарни. Конструкция упала на пожилую женщину, причинив ей телесные повреждения. При доставлении в больницу пострадавшая от полученных травм скончалась», - говорится в сообщении СКР по Удмуртии.

Сейчас следователи продолжают проверку, начатую по факту гибели пенсионерки. Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза.