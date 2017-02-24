Ижевск. Удмуртия. Победителем фестиваля огненных скульптур «Возрождение» в ижевском парке Кирова стала команда Ижевского механического завода «Полный чок». Об этом сообщают корреспонденты информагентства «Сусанин» с места события.

Второе место также заняли представители мехзавода из команды «Операция К». На третьем месте оказались скульпторы из команды «Архиидеи» Ижевского монтажного техникума.

Всего в финале фестиваля сожгли 8 скульптур, собранных из соломы, шпагата и проволоки. Посмотреть, как проходила кульминация мероприятия можно в нашей трансляции, которую вели корреспонденты «Сусанина» из парка Кирова.