Донецк. Украина. Депутат Верховной рады Надежда Савченко прибыла в столицу самопровозглашенной Донецкой народной республики, чтобы навестить военнопленных вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, со ссылкой на Донецкое агентство новостей, сообщает телеканал Russia Today.

Вместе с Савченко в Донецк прибыл руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Ранее Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности, несмотря на статус народного избранника.