Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Ленинского района Ижевска начала проверку после гибели пенсионерки от схода снега и обрушения вывески с крыши магазина-пекарни на улице Гагарина. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла накануне, около дома №27 по улице Гагарина. Погибшей пенсионеркой оказалась жительница Воткинского района республики 1932 года рождения. Она скончалась в больнице.

«В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за надлежащее содержание дома и не выполнившие должным образом свои обязанности. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер комплекса прокурорского реагирования, направленных на защиту прав пострадавших и недопущение подобных происшествий впредь», - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Ранее стало известно, что женщина просила возле пекарни милостыню.