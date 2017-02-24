Ижевск. Удмуртия. Женщина погибла в аварии на 50 км автодороги Ижевск – Воткинск. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, еще два человека получили травмы.

«В сторону Воткинска двигался автомобиль «Нексия», которым управляла женщина 1970 года рождения. В салоне находились два пассажира, по предварительным данным взрослые все. Не справившись с управлением, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком и автомобилем «Ниссан», - сказал Вычужанин.

Женщина, водитель «Нексии» скончалась на месте. Двух ее пассажиров госпитализировали.