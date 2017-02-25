Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует советник главы Удмуртской Республики по связям со средствами массовой информации Николай Нестеренко. В субботу, 25 февраля ему исполняется 68 лет.

Также поздравления сегодня принимают первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Андрей Воздвиженский и помощник председателя государственного совета Удмуртии Надежда Логинова.

Информационное агентство «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам счастья и долги лет жизни.