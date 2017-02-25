Лондон. Сквоттеры, самовольно вселившиеся в особняк напротив Букингемского дворца в Лондоне, нашли в здании тайник с документами «Горбачев-фонда». Об этом пишет РБК.

Семиэтажный дом по адресу Букингем Гейт, 19 принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми. Его заняли члены группы «Автономная нация анархистов-либертарианцев» (Anal), которые вселяются в пустующие дорогостоящие здания, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных.

Ранее в особняке находился офис Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association), одним из клиентов которой был Михаил Горбачев. Здесь нашли документы, подписанные советским политиком, многие из которых конфиденциальные. Среди них — письма различным транснациональным корпорациям с просьбой о спонсировании выдвинутых фондом инициатив.

Горбачев-фонд был основан Михаилом Горбачевым в декабре 1991 года. Он занимается исследованиями истории Перестройки, а также исследованиями проблем, актуальных для российской и мировой истории.