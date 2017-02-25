Дебесы. Удмуртия. Реальный срок получил житель Дебесского района за убийство и поджог дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, осужденный был пьян и находился в доме потерпевшего. На почве неприязненных отношений он взял топор и не менее трех раз ударил погибшего по голове. После того как мужчина упал, злоумышленник пнул его ногой. От полученных травм хозяин дома скончался на месте.

Испугавшись раскрытия преступления, убийца умышленно поджег дом, в котором находился труп.

Кезский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 уголовного кодекса России («Убийство») и части 2 статьи 167 уголовного кодекса России («Уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба гражданину»). Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.