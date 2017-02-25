Ижевск. Удмуртия. В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможности образования снежных накатов на дорогах. Сотрудники ведомства просят автомобилистов воздержаться от поездок.

25 февраля на территории региона продолжится выпадение мокрого снега. Дневная температура от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночная от -4 до +1 градуса по Цельсию. Порывы ветра могут достигать 14 м/сек.

«В данных условиях возможно образование снежного наката, обледенение открытых участков дорожного покрытия», - говорится в сообщении.

Водителям необходимо значительно снизить скорость и быть осторожными при обгонах.

Пешеходам нужно помнить, что выходить на проезжую часть можно только после того, как вы убедились в безопасности перехода и удостоверились, что водитель имеет возможность остановиться.