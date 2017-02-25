Усть-Каменогорск. Хоккейный клуб «Ижсталь» в пятницу, 24 февраля, провел первый матч серии 1/8 финала Высшей хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба команды столицы Удмуртии, «сталевары» проиграли казахстанскому «Торпедо» со счетов 0:1.

Единственную шайбу в конце первого периода забросил торпедовец Александр Архипов. Этого оказалось достаточно для победы.

По количеству бросков в створ ворот ижевчане превзошли соперника – 30:28.

«Напряженный хороший матч. Временами, конечно, напоминал больше «летний» хоккей, но это естественно. Ряд игроков наших – молодых - неплохо играли в атаке. К сожалению, не удалось забить, соперник использовал «большинство», заслуженно победил, с чем я и поздравляю», - прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Сергей Душкин.

В субботу, 25 февраля, команды проведут второй матч в Усть-Каменогорске. Игры в столице Удмуртии состоятся 28 февраля и 1 марта.