Тула. Жительница Тулы, которая уснула и придавила собой ребенка, предстанет перед судом. Об этом сообщает следственное управление СК России по Тульской области.

Следствие установило, что в ночь с 7 на 8 декабря 2016 года обвиняемая с 3-месячным сыном, а также 29-летним сожителем и 42-летним знакомым, который находился за рулем автомобиля, ехали в Тулу. При этом женщина и сожитель были пьяны. Под утро они припарковались на улице Оружейной около продуктового магазина, куда сожитель отправился за детским питанием. Остававшаяся в машине обвиняемая заснула и придавила собой ребенка. Когда женщину нашли в автомобиле сотрудники полиции, задержавшие тем временем ее спутника за кражу детской смеси, 3-месячный мальчик уже не подавал признаков жизни.

35-летнюю женщину обвиняют по части 1 статьи 109 уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»). Дело направлено в суд.