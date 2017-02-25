Якшур-Бодья. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, два человека погибли на месте происшествия.

Авария произошла в субботу, 25 февраля, около 13:00 на 225 км трассы Елабуга – Пермь рядом с деревней Соловьи. Женщина – водитель «Хендай Солярис» вышла на обгон перед близко идущим транспортом.

«Произошло столкновение грузового автомобиля «Мерседес» и легкового автомобиля «Хендай». За рулем «Хендая» находилась женщина - около 30 лет. Ее пассажир – мужчина около 35 лет. Оба скончались на месте происшествия», - прокомментировал Вычужанин.

Напомним, что ранее Госавтоинспекция Удмуртии предупреждала жителей региона о сложных погодных условиях и просила автомобилистов воздержаться от поездок.