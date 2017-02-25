Париж. Франция. Финансовая прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве супруги кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, пишет «Интерфакс».

Фийон вместе с женой оказались в центре скандала после публикации в газете Le Canard Enchaine. Утверждалось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента), но при этом никаких обязанностей у нее не было. За это время она получила в общей сложности 500 тыс. евро.

Такие же обвинения выдвигались и в адрес детей политика.

Ранее Фийон заявлял, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения.