Москва. Художникам из Удмуртии Энвилю Касимову и Сергею Орлову выразили благодарность за участие в организации первой триеннале (выставка изобразительного искусства, кинофестиваль или музыкальный конкурс, проходящие каждые три года – прим.ред.) российского современного искусства в Москве. Об этом сообщают на официальном сайте выставки.

Мероприятие, которое пройдет с 10 марта по 14 мая 2017 года в музее «Гараж», объединит работы более 60 художников со всей России и будет посвящена «духу времени» и осмыслению социальных тенденций, формирующих недостаточно изученную на сегодняшний день региональную художественную сцену.

Кураторы проекта тесно сотрудничали с местными экспертами в области современного искусства, исследовали более 40 городов России и встретились с более чем 200 художниками в возрасте от 19 до 69 лет. В ходе исследования они выявили семь основных тенденций, которые характерны для всех регионов, где они побывали.

В экспозицию войдут как произведения, созданные специально для этой выставки, так и работы, сделанные художниками ранее.