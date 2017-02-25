Ижевск. Удмуртия. «Удмуртский язык on-line» запустили в республике. Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики региона, записаться на видеокурс изучения родного языка может каждый желающий.

Онлайн занятия разработаны на основе учебного пособия М.А. Самаровой и О.Б. Стрелковой «Лабыр-лабыр-лабыртом!» («Поговорим от души») и предназначен для начинающих.

Вести уроки будет кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и финно-угорского языкознания Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ Ольга Стрелкова.

Пользователям предложат 20 интерактивных уроков удмуртского языка, состоящих из лекционных занятий в формате вебинаров, различного рода интерактивных упражнений, занятий консультативного характера, заданий для самостоятельного изучения и самопроверки, а также грамматических материалов. Подать заявку на курс можно на сайте www.tangyra.ru.

Первое онлайн занятие состоится 3 марта 2017 года в 17:00.

По итогам проекта будет сформирован 20-часовой видеокурс «Учим удмуртский язык дома».