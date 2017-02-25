Лахти. Финляндия. Норвежская лыжница Марит Бьорген установила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на чемпионатах мира, одержав победу на мировом первенстве в финском Лахти в субботу, 25 февраля. Об этом пишут «Известия».

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км классическим ходом + 7,5 км свободным ходом за 37 минут 57,5 секунды. Сейчас в ее копилке 15 золотых наград. Она смогла обойти по этому показателю советскую и российскую лыжницу Елену Вяльбе, которая за свою карьеру завоевала 14 золотых медалей на мировых первенствах.

Второе место на соревновании заняла финка Криста Пярмякоски, которая отстала от победительницы на 4,8 секунды. Третье – шведская лыжница Шарлотт Калла (+32,0).