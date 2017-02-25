Крым. Депутат государственной думы Наталья Поклонская заявила, что чиновники в районах Крыма блокируют поручения главы республики Сергея Аксенова. Об этом пишет «Газета.ru».

«Обидно, что на местном уровне идет просто блокирование выполнения указаний Сергея Валерьевича», - сказала Поклонская.

Также она заверила, что расскажет обо всех обращениях жителей Крыма самому главе региона. По ее словам, все вопросы от граждан касаются недоработок чиновниками на местном уровне. Особенно это касается здравоохранения.

«Сколько он уволил уже министров здравоохранения, какие это были адекватные и решительные кадровые решения, а все равно блокировка идет на местном уровне», - добавила депутат.