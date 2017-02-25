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Сериал «Шерлок» могут закрыть

Проблемы связаны с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана.

Сериал «Шерлок» могут закрыть
Фото:кадр из трейлера
Великобритания, сериалы, Шерлок Холмс, сериал, съемки сериала.


19:00

Великобритания. Создатели популярного сериала «Шерлок» завили о том, что четвертый сезон может стать последним. Об этом пишет «Лайф».

Сценарист и исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гэттис пояснил, что проблемы с производством новых серий «Шерлока» связаны в первую очередь с согласованием съёмочных графиков исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана, которые в данный момент востребованы в Голливуде.

«Я, честно, не знаю, будет ли что-то ещё. Это очень подходящий момент, чтобы завершить историю», - сказал сценарист.

Напомним, что ещё до выхода четвёртого сезона среди фанатов поползли слухи о том, что он будет последним.

Четвёртый сезон «Шерлока» вышел на экраны в январе 2017 года. 

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