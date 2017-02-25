Москва. Россияне смогут самостоятельно при помощи системы «ЭРА-ГЛОНАСС» регистрировать ДТП. Об этом пишет Tsargrad.tv.

Планируется, что к лету 2017 года информационная система сможет оперативно передавать в страховую компанию данные за последние 10 минут до аварии.

Также устройство будет записывать пройденный путь автомобиля, ускорение по трем осям и другую необходимую информацию.

Руководитель проекта ЭРА-ГЛОНАСС Михаил Кораблев сообщил о завершении разработки ГОСТа, который будет совмещать функции системы экстренного реагирования при авариях и прибора для фиксации легких ДТП.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года. Благодаря этой технологии при ДТП на место происшествия в автоматическом режиме будут вызываться службы экстренного реагирования. Никакой абонентской платы за пользование «ЭРОЙ-ГЛОНАСС» взимать с автомобилистов не будут.

С 2015 года тревожная кнопка, включающая систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», стала обязательной для новых автомобилей в странах Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан). С 2017 года ее начнут устанавливать на пассажирский и грузовой транспорт.