Ижевск. Удмуртия. Две школьницы из Ижевска попали под снег, который сошел с крыши нежилого дома. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии.

Инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской в субботу, 25 февраля. Под завалом оказались девочки 2003 и 2007 года рождения. Одна из них получила ссадины, вторая не пострадала. Медицинской помощи не потребовалось.

«Следственным комитетом организована проверка процессуальная по статье 238 уголовного кодекса («Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»)», - прокомментировали в пресс-службе.