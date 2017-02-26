Ижевск. Удмуртия. Спасатели и городские власти Ижевска отрепетировали действия при паводке. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В рамках командно-штабной тренировки горожан оповестили об угрозе затопления и предстоящей эвакуации. После этого были развернуты пункты временного размещения для тех, кто «пострадал» от паводка. Располагались они в школе №91 и Ижевском агростроительном техникуме.

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К условной ликвидации последствий паводка привлекли 126 человек, 46 единиц техники, в том числе 16 единиц инженерной техники от 24 предприятий города.

Напомним, что в зону затопления в зону подтопления в Ижевске могут попасть 250 домов Первомайского и Ленинского района. Это до 1,5 тыс. человек и 40 организаций.