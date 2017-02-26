Киев. Украина. Рок-группа O.Torvald представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017». Как сообщает Взгляд, музыкальный коллектив выбрали по итогам трех полуфиналов и зрительского голосования.

В жюри отбора вошли победительница «Евровидения-2016» Джамала, Андрей Данилко (Верка Сердючка, участвовал в «Евровидении» в 2007 году) и композитор Константин Меладзе. Всего в голосовании участвовало шесть исполнителей: группы «Сальто назад» и O.Torvald, исполнители MELOVIN и Rozhden, певицы Illaria и TAYANNA.

Итоговые баллы исполнителей складывались из оценок, выставленных жюри и оценок в зрительских смс.

Напомним, Украина сталкивается с проблемами с организацией проведения «Евровидения». В начале февраля заявлялось, что продажа билетов на церемонию отложена, СМИ также заявили, что у Киева недостаточно средств для проведения конкурса.