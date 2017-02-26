Оха. Сахалинская область. Забравшийся на территорию бышего пивзавода в городе Оха Сахалинской области подросток погиб от удара током. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мальчик вместе с друзьями играл в прятки.

«В ходе игры один из ребят решил перелезть через пристроенный к трансформаторной подстанции забор, и обеими руками схватился за входящий в стену здания незащищенный электрический провод. Его друг, пытаясь отцепить товарища, ухватился за провод и схватился за ноги последнего», - отмечается в сообщении.

В результате произошедшего один из мальчиков погиб, второй попал в реанимацию. Обстоятельства произошедшего проверяют сотрудники прокуратуры. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).