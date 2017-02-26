Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 26 февраля, день рождения отмечает директор ГТРК «Удмуртия» Вера Кадырова. Ей исполняется 55 лет.

Глаз народа

Также поздравления сегодня принимают первый замминистра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Алексей Бобырь, управляющий директор ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Денис Детинкин, председатель Совета Ижевской общественной городской организации ветеранов Шамиль Утяшев.

Кроме того, в этот день 46 лет исполняется главному редактору газеты «Удмурт дунне» Зинаиде Рябининой.