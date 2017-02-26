Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» вновь уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска во втором матче серии плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

«И снова минимальный счет, и снова снятие вратаря на последних минутах матча, и снова обидное поражение», - отмечается на сайте.

Решающим в матче оказался второй период. Хоккеисты «Торпедо» трижды пробили оборону «сталеваров», ижевчанам удалось забросить только одну шайбу в ворота соперника. Счет заброшенным шайбам «Ижстали» в этом плей-офф открыл Никита Панасенко при помощи Павла Курдюкова.

В начале третьей двадцатиминутки Евгений Банцерев забил второй гол в ворота «Торпедо». Однако большего добиться ижевчанам не удалось. Теперь противникам предстоит встретиться в Ижевске.

«Скажу, что обе команды отдавались полностью. С нашей стороны были ошибки, будем их разбирать и готовиться дальше. Серия будет тяжелая», - отметил после встречи главный тренер «Ижстали» Алексей Ждахин.