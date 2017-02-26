США. Вручение антипремии «Золотая малина» (Razzie Awards) прошло в США. Награду получил документальный фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии».

Как пишет Лента, худшей актрисой года организаторы премии назвали «актрису, сыгравшую Хиллари» в этой же картине, причем на экране она был указана под хештегом #Fake Actress. Настоящее время актрисы – Бекки Тернер.

Так же худшим актером и худшим режиссером года был признан Динеш Д'Соуза, сыгравший сам себя в «Америке Хиллари».

Наша справка: «Золотая малина» — придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии «Оскар» — по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».