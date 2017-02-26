Барнаул. Алтайский край. Крыша многоквартирного дома в Барнауле проломилась под тяжестью снега. Об этом сообщила пресс-служба городских властей.

«В ночь на 26 февраля в многоквартирном доме <…> произошло надломление стропильных ног на крыше дома в результате накопления снежной массы», - отмечается в сообщении.

При этом городские власти добавили, что системы жизнеобеспечения дома и чердачное перекрытие не были повреждены.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств на проведение внепланового капитального ремонта. Управляющую компанию, которая допустила скопление снега на крыше, планируется привлечь к административной ответственности.